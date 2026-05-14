La Roma ringrazia la Lazio: ufficiale il riscatto di Malen dopo la sconfitta dei biancocelesti in Coppa Italia

Un'altra notizia fa felice il popolo giallorosso: Donyell Malen è ora ufficialmente un giocatore della Roma a tutti gli effetti. L'olandese è arrivato nella Capitale a metà gennaio con un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 25 milioni, che diventa obbligo in caso di qualificazione a Champions o Europa League (con più del 50% di presenze da almeno 35 minuti e il 10% in caso di futura cessione del calciatore). Condizioni che si sono verificate, anche grazie al ruolo centrale che l'attaccante si è saputo ritagliare diventando la colonna della squadra di Gian Piero Gasperini, e anche il miglior acquisto del mercato invernale per numero di gol: dal suo arrivo ha segnato 13 reti in Serie A e uno in Europa League.