La Roma ringrazia la Lazio: ufficiale il riscatto di Malen dopo la sconfitta dei biancocelesti in Coppa Italia
L'attaccante olandese diventa a tutti gli effetti un calciatore giallorosso
La vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia ai danni della Lazio porta notizie positive in casa Roma. La squadra di Gasperini, infatti, è ora aritmeticamente certa che la prossima stagione parteciperà almeno all'Europa League, con la corsa Champions comunque più viva che mai nelle ultime due gare di campionato.
Un'altra notizia fa felice il popolo giallorosso: Donyell Malen è ora ufficialmente un giocatore della Roma a tutti gli effetti. L'olandese è arrivato nella Capitale a metà gennaio con un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 25 milioni, che diventa obbligo in caso di qualificazione a Champions o Europa League (con più del 50% di presenze da almeno 35 minuti e il 10% in caso di futura cessione del calciatore). Condizioni che si sono verificate, anche grazie al ruolo centrale che l'attaccante si è saputo ritagliare diventando la colonna della squadra di Gian Piero Gasperini, e anche il miglior acquisto del mercato invernale per numero di gol: dal suo arrivo ha segnato 13 reti in Serie A e uno in Europa League.