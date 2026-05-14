Mercato

La Roma ringrazia la Lazio: ufficiale il riscatto di Malen dopo la sconfitta dei biancocelesti in Coppa Italia

L'attaccante olandese diventa a tutti gli effetti un calciatore giallorosso 

14 Mag 2026 - 10:46
videovideo

La vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia ai danni della Lazio porta notizie positive in casa Roma. La squadra di Gasperini, infatti, è ora aritmeticamente certa che la prossima stagione parteciperà almeno all'Europa League, con la corsa Champions comunque più viva che mai nelle ultime due gare di campionato.

Un'altra notizia fa felice il popolo giallorosso: Donyell Malen è ora ufficialmente un giocatore della Roma a tutti gli effetti. L'olandese è arrivato nella Capitale a metà gennaio con un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 25 milioni, che diventa obbligo in caso di qualificazione a Champions o Europa League (con più del 50% di presenze da almeno 35 minuti e il 10% in caso di futura cessione del calciatore). Condizioni che si sono verificate, anche grazie al ruolo centrale che l'attaccante si è saputo ritagliare diventando la colonna della squadra di Gian Piero Gasperini, e anche il miglior acquisto del mercato invernale per numero di gol: dal suo arrivo ha segnato 13 reti in Serie A e uno in Europa League.

Leggi anche

Malen da record: l'olandese segna come Kane e può portare la Champions

roma
donyell malen
europa league
corsa champions
gianpiero gasperini

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Roma

Juve-Roma dalla Champions al mercato, cosa filtra sullo scambio Ndicka-Koopmeiners

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

 Bryan Zaragoza

Niente Nkunku, Gasp si consola con Zaragoza: chi è l'esterno spagnolo vicino alla Roma

Fabregas ma non solo: ecco gli allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasp

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

Roma, la grande freddezza: Gasp e Ranieri si ignorano, Friedkin li invita al silenzio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:58
Roma, torna di moda Kessié: ostacolo ingaggio, ma Gasp può essere il fattore decisivo
18:46
Manchester United, scelto l'allenatore per la prossima stagione
7. Arijanet Muric: 5 presenze, 2 clean sheet
11:45
Muric chiude l'esperienza al Sassuolo: "Me ne vado per motivi personali"
Andrea Cambiaso
11:18
Como: si punta a Cambiaso per rispettare i parametri UEFA
22:25
Lewandowski, non solo Milan e Juve: ci pensa anche il Porto