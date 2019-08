Roma-Zaniolo fino al 2024: "Ho desiderato con forza questo rinnovo"

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata. Si allunga il matrimonio tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe 1999 ha rinnovato il contratto, che scadeva il 30 giugno 2023, fino al 2024. "La mia scelta è sempre stata questa: ho desiderato con forza questo rinnovo, ho desiderato con forza indossare solo questa maglia - ha scritto il giocatore su Instagram postando la foto della firma - Vorrei ringraziare il Club per la fiducia che mi sta dimostrando, i tifosi per il sostegno e per avermi fatto innamorare di questa città e di questi colori e infine la mia famiglia, che non ha smesso mai di credere in me".