Cagliari, Angelozzi: "Abbiamo provato ad anticipare riscatto di Kilicsoy"

Semih Kilicsoy sta mettendo in mostra tutto il suo talento. Superata la concorrenza e le difficoltà di adattamento, il turco si sta mettendo in mostra come uno dei giovani più interessanti di Serie A. E di giovani talenti è un esperto il ds del Cagliari, Guido Angelozzi, che in estate è andato a prendere il classe 2005 in prestito dal Besiktas: "Sta facendo bene, tutti parlano di lui", parla il dirigente dei sardi. Che poi rivela: "Abbiamo provato ad anticipare il suo riscatto chiedendo un piccolo sconto sul cartellino. Non c'è stato verso. Però è nostra intenzione riscattarlo a fine stagione".