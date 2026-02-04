Parma, Strefezza oltre il prestito: "Non so cosa accadrà in futuro"

Uno degli ultimi colpi di mercato nella finestra invernale è stato un ritorno: Gabriel Strefezza riabbraccia la Serie A dopo una parentesi in Grecia con l'Olympiacos. L'ex Como arriva al Parma in prestito secco di sei mesi. Del doman per, non v'è certezza: "Non so ancora cosa accadrà in futuro. Penso al presente, ad aiutare la squadra a fare punti e a giocare. Poi vedremo cosa succederà", ha detto l'italo-brasiliano riguardo a quello che accadrà al termine dei sei mesi di prestito.