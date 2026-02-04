Inter, Palacios riparte dall'Estudiantes: "Qui per dare mio contributo"

Tomas Palacios ci riprova. Il difensore dell'Inter torna in Argentina, all'Estudiantes, per provare a rilanciarsi dopo due anni in cui ha trovato pochissimo spazio: "Sono qui per dare il mio contributo, ovunque ci sia bisogno di me, e sono davvero felice perché sono stato accolto davvero molto bene. Spero che sarà un anno fantastico per me e per l'Estudiantes. Non sono uno che si paragona molto agli altri. Cerco di allenarmi ogni giorno per migliorare quello che faccio. Certo, si guardano sempre i campionati più importanti, ma ora mi sto adattando allenandomi con il gruppo".