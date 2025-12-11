Logo SportMediaset

il futuro della joya

Roma, il Boca Juniors tenta Dybala e il dt Delgado ci prova: "Vogliamo portarlo qui, valuteremo la situazione"

Il contratto è in scadenza e gli argentini ci pensano, giallorossi avvisati

di Luca Bucceri
11 Dic 2025 - 12:32
© Getty Images

© Getty Images

La situazione contrattuale di Paulo Dybala tiene banco in casa Roma, con l'argentino in scadenza a giugno 2026 che potrebbe lasciare la Capitale per tornare in patria. E se nelle ultime settimane i rumors provenienti da Buenos Aires, sponda Boca Juniors, sembravano solo suggestioni, ora qualcosa sembra essersi mossa e il futuro della Joya potrebbe davvero essere lontano dai colori giallorossi. Dopo la bomba di mercato lanciata dall'Argentina dal padre dell'ex Roma Paredes, la dirigenza degli Xeneizes non si nasconde e guarda con ottimismo all'operazione di mercato.

A parlare, infatti, è stato il dt Marcelo Delgado, braccio destro del presidente Juan Roman Riquelme, che ai microfoni di Radio La Red non ha nascosto l'interesse per Dybala: "Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo. Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la possibilità".

Ma Delgado sa anche che ci vuole pazienza, perché il contratto della Joya è in scadenza a giugno: "L'unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà”. L'interesse, da una parte e dall'altra, potrebbe giocare quindi un ruolo fondamentale per la riuscita dell'operazione, chissà magari già a gennaio come ipotizzato dai media argentini con una risoluzione contrattuale anticipata a sorpresa.

roma
dybala
boca juniors

