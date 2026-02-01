Chi è Bryan Zaragoza, l’asso spagnolo che ha stregato la Roma di Gasperini

Nato a Malaga nel 2001, Zaragoza è il classico "folletto" d'attacco: 164 centimetri di pura agilità e tecnica. Cresciuto nel Granada, si è fatto conoscere in Europa per la sua capacità di saltare l'uomo nel brevissimo, un'abilità che lo rende letale nell'uno contro uno. Nonostante sia di proprietà del Bayern, in questa stagione si è messo in mostra tra le fila del Celta Vigo, dove ha dimostrato di poter fare la differenza sia in Liga che in Europa League.