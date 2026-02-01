Chi è Bryan Zaragoza, l’asso spagnolo che ha stregato la Roma di Gasperini

Mourinho e il regalo dei tifosi della Roma incontrati a Torino: "Torno? Non si sa mai...”
© X
© X
La Roma punta Bryan Zaragoza: scopri chi è il talento del Bayern Monaco che piace a Gasperini
Il mercato invernale della Roma si chiuderà con un nome nuovo: Bryan Zaragoza. In queste ore frenetiche, il club giallorosso sta accelerando per assicurarsi l’esterno spagnolo, un profilo che sembra disegnato su misura per il calcio verticale e aggressivo di Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare a Nkunku che ha deciso di restare al Milan.
Nato a Malaga nel 2001, Zaragoza è il classico "folletto" d'attacco: 164 centimetri di pura agilità e tecnica. Cresciuto nel Granada, si è fatto conoscere in Europa per la sua capacità di saltare l'uomo nel brevissimo, un'abilità che lo rende letale nell'uno contro uno. Nonostante sia di proprietà del Bayern, in questa stagione si è messo in mostra tra le fila del Celta Vigo, dove ha dimostrato di poter fare la differenza sia in Liga che in Europa League.
Tatticamente, Bryan è un’ala destra naturale che ama però agire sulla fascia sinistra per rientrare e calciare con il suo piede preferito. È esattamente l'identikit cercato da Gasperini: un esterno capace di creare superiorità numerica e di agire anche come trequartista puro se necessario. La trattativa è complessa perché richiede l'interruzione del prestito con il Celta e il via libera dei bavaresi, ma la volontà del giocatore di sbarcare nella Capitale sembra essere il fattore decisivo per regalare alla Roma quel pizzico di imprevedibilità che manca negli ultimi trenta metri.
© X
© X