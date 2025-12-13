La Roma tiene davvero a Dybala? I dubbi sul rinnovo e le panchine pesano ma lui vuole restare

- Le panchine con Napoli, Cagliari e Celtic. Se tre indizi fanno una prova, è abbastanza chiaro che l'allenatore della Roma, al momento, preferisca altri titolari per il suo sistema d'attacco 2+1. E non è solo il fatto di scegliere un attacco potente, visto a Cagliari c'era Baldanzi falso nove. Forse ritiene che Dybala possa essere più utile a partita in corso, anche se Gasp ha detto che è completamente recuperato e può giocare novanta minuti.