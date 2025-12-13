Logo SportMediaset

Mercato
roma
FUTURO INCERTO

La Roma tiene davvero a Dybala? I dubbi sul rinnovo e le panchine pesano ma lui vuole restare

Il fatto di non essere titolare inamovibile e il corteggiamento dall'estero rendono indecifrabile il futuro dell'argentino

di Andrea Cocchi
13 Dic 2025 - 10:33

Il rapporto tra la Roma e Dybala non è dei più semplici. Complici gli acciacchi che ne hanno limitato la carriera, l'argentino non sembra più al centro del progetto gasperiniano e i dubbi sul rinnovo complicano ulteriormente la relazione tra la Joya e il mondo giallorosso. 

- Le panchine con Napoli, Cagliari e Celtic. Se tre indizi fanno una prova, è abbastanza chiaro che l'allenatore della Roma, al momento, preferisca altri titolari per il suo sistema d'attacco 2+1. E non è solo il fatto di scegliere un attacco potente, visto a Cagliari c'era Baldanzi falso nove. Forse ritiene che Dybala possa essere più utile a partita in corso, anche se Gasp ha detto che è completamente recuperato e può giocare novanta minuti.

- Contratto in scadenza. La Roma ha rimandato i discorsi relativi al rinnovo del contratto che scade a giugno. Può essere che la società abbia deciso di non affrettare i tempi o solo la convinzione che nessuno abbia voglia di spendere gli otto milioni all'anno che prende nella Capitale. Resta il fatto che da febbraio Dybala può tranquillamente firmare per un altro club. Il Corriere dello sport ricorda che il Boca continua a tentarlo, così come restano aperte piste in campionati minori ma dal grande impatto economico, come l'Mls americana o la Saudi League. La Joya, in ogni caso, per restare dovrebbe essere disposto a tagliarsi notevolmente lo stipendio (e lui ha dichiarato di essere disposto a trattare), anche perché a inizio marzo diventerà padre di una bambina, e sua moglie Oriana vorrebbe farla crescere a Roma. 

