Castrovilli in cerca del rilancio: "Scegliere Cesena è stato facile"

“Gli ultimi anni sono stati molto difficili. Ho avuto diversi problemi fisici che mi hanno tenuto fermo a lungo, ma adesso voglio ripartire”, con queste parole Gaetano Castrovilli si è presentato come nuovo giocatore del Cesena. Il centrocampista, tra le altre, ex Fiorentina, arriva a titolo definitivo dal Bari: firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento. “Scegliere Cesena è stato facile e veloce. Appena me l’hanno proposta non ho esitato".