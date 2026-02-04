Castrovilli in cerca del rilancio: "Scegliere Cesena è stato facile"

04 Feb 2026 - 23:50

“Gli ultimi anni sono stati molto difficili. Ho avuto diversi problemi fisici che mi hanno tenuto fermo a lungo, ma adesso voglio ripartire”, con queste parole Gaetano Castrovilli si è presentato come nuovo giocatore del Cesena. Il centrocampista, tra le altre, ex Fiorentina, arriva a titolo definitivo dal Bari: firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento. “Scegliere Cesena è stato facile e veloce. Appena me l’hanno proposta non ho esitato". 

