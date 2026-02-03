le parole

Roma, Gasperini attacca dopo l'Udinese: "Champions e mercato, bisogna mettersi d'accordo"

Gian Piero Gasperini dopo Udinese-Roma: "Se l'obiettivo è la Champions servono giocatori pronti, non solo Under 23". 

di Stefano Fiore
03 Feb 2026 - 09:26
La sconfitta di ieri contro l'Udinese, l'ottava stagionale in Serie A, potrebbe segnare una sorta di punto di svolta per la Roma, che per la prima volta da inizio campionato si trova fuori dalle prime quattro posizioni, quelle che garantiscono (al netto del ranking Uefa) l'accesso alla prossima Champions League. Una sensazione che dà fastidio, come dimostrano le parole rilasciate da Gian Piero Gasperini a fine partita: "Bisogna mettersi un attimo d'accordo per non fare confusione. C'è chi chiede di arrivare tra le prime quattro e chi vuole l'Under23, quindi bisogna mettersi d'accordo sugli obiettivi".

Gasperini tuona sul mercato

 Il riferimento è al mercato di gennaio: "Se si investono cifre così importanti su Robinio Vaz e Venturino (32 milioni di euro complessivi in caso di riscatto dell'ex Genoa, ndr), va bene, erano in campo e va benissimo. Ma non possiamo pensare che in questo momento possano essere competitivi per traguardi così alti. Poi se la Roma non va in Champions si cambia l'allenatore, traguardo fallito e fine delle trasmissioni. Io lavoro con quello che mi viene dato".

Perché Gasperini si è arrabbiato?

 E ancora: "Non mi aspettavo così tante difficoltà a trovare dei giocatori in ruoli che cercavamo già dalla scorsa estate. Zaragoza può darci una mano, per fortuna è arrivato Malen". Le parole di Gasp sono chiare, avrebbe desiderato rinforzi più pronti per la corsa al quarto posto (il sogno iniziale era Zirkzee, poi è arrivato il no di Nkunku). Questo, ovviamente, non significa che i giallorossi molleranno: "Ci sono dei ragazzi giovanissimi ma cercheremo di fare il massimo. Questo gruppo non molla mai”.

