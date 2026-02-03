Roma, Gasperini attacca dopo l'Udinese: "Champions e mercato, bisogna mettersi d'accordo"

E ancora: "Non mi aspettavo così tante difficoltà a trovare dei giocatori in ruoli che cercavamo già dalla scorsa estate. Zaragoza può darci una mano, per fortuna è arrivato Malen". Le parole di Gasp sono chiare, avrebbe desiderato rinforzi più pronti per la corsa al quarto posto (il sogno iniziale era Zirkzee, poi è arrivato il no di Nkunku). Questo, ovviamente, non significa che i giallorossi molleranno: "Ci sono dei ragazzi giovanissimi ma cercheremo di fare il massimo. Questo gruppo non molla mai”.