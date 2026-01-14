Roma: Malen è arrivato nella Capitale, ufficiale Vaz

Dopo il mancato arrivo di Jack Raspadori e il continuo stallo per Joshua Zirkzee, il calciomercato della Roma inizia a decollare. L'arrivo di Robinio Vaz (in tribuna ieri all'Olimpico) è stato ufficializzato in serata e i giallorossi hanno chiuso anche per Donyell Malen. L’Aston Villa ha accettato la proposta migliorata ieri dal ds Massara. L'attaccante olandese arriverà in prestito per 2 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato a 25 nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea nella prossima stagione. Nel contratto non verrà inserita alcuna clausola legata al numero di presenze del classe '99.