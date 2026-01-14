Roma: Malen è arrivato nella Capitale, ufficiale Vaz

L'attaccante arriva in prestito dall'Aston Villa: l'obbligo scatterà in caso di qualificazione a una coppa europea. Ufficiale Robinio Vaz
Dopo il mancato arrivo di Jack Raspadori e il continuo stallo per Joshua Zirkzee, il calciomercato della Roma inizia a decollare. L'arrivo di Robinio Vaz (in tribuna ieri all'Olimpico) è stato ufficializzato in serata e i giallorossi hanno chiuso anche per Donyell Malen. L’Aston Villa ha accettato la proposta migliorata ieri dal ds Massara. L'attaccante olandese arriverà in prestito per 2 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato a 25 nel caso in cui la Roma si qualifichi a una competizione europea nella prossima stagione. Nel contratto non verrà inserita alcuna clausola legata al numero di presenze del classe '99.
Nella giornata di ieri per Malen si era inserito anche l'Atletico Madrid, ma il pressing giallorosso è stato decisivo per la buona riuscita della trattativa. Il calciatore è arrivato in serata a Roma. Con la maglia dell'Aston Villa, l'olandese ha collezionato 46 presenze, 10 gol e 2 assist.
Ufficiale Vaz - Robinio Vaz è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Robinio Vaz dal Marsiglia - si legge nel comunicato del club giallorosso - Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2030". Indosserà la maglia numero 78. "Benvenuto a Roma, Robinio!".