Roma, superati paletti del Fair Play finanziario: rischio multa

Tutto nascerebbe dalla Squad Cost Rule: una regola che stabilisce un limite al rapporto tra i costi della rosa e i ricavi del club. I parametri previsti sono: 90% entro il 31 dicembre 2023, 80% entro il 31 dicembre 2024, 70% a partire dal 31 dicembre 2025. La Roma ha rispettato il target del 2024, ma potrebbe non rispettare quello del 2025, con il rischio di una sanzione finanziaria nella stagione 2025-26. L'entità della multa dipenderà da quanto il rapporto tra spese e ricavi supererà il limite stabilito e dal numero di violazioni nelle tre stagioni di licenza.