Torino, Aboukhlal già ai saluti? Il Nantes ci prova

Potrebbe essere già finita l'avventura di Zakaria Aboukhlal al Torino. Secondo il quotidiano francese l'Equipe l'esterno marocchino sarebbe molto vicino a un ritorno in Ligue1. Il Nantes lo avrebbe chiesto in prestito con diritto di riscatto. Il 25enne ha giocato pochissimo in questi mesi in granata dopo essere stato acquistato per circa 7 milioni dal Tolosa. Il suo profilo sembra ideale per il Nantes, attualmente 17° in Ligue 1, in cerca di rinforzi con esperienza e qualità per evitare la retrocessione.