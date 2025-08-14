Inter, spunta la pista a sorpresa per il centrocampo: Manu Koné della Roma

Il francese è stato proposto ai nerazzurri: costa 40 milioni. L'impasse con l'Atalanta su Lookman potrebbe aprire nuovi scenari
A 15 giorni dal gong finale, il mercato dell'Inter potrebbe prendere una piega inaspettata: i nerazzurri, in virtù anche dell'impasse con l'Atalanta sulla cessione di Ademola Lookman, starebbero valutando la possibilità di virare su Manu Koné della Roma.
Il centrocampista francese classe 2001 sarebbe stato offerto all'Inter e in questi minuti Piero Ausilio e Beppe Marotta starebbero valutando se dare una clamorosa svolta alla strategia che fin'ora ha dettato le linee guida del mercato in viale della Liberazione. Anche perché il centrocampista giallorosso non costerebbe meno di 40 milioni di euro, più o meno quel che rimane del budget messo a disposizione da Oaktree.
È ancora presto per dire se l'Inter abbia scelto di mollare Lookman, ma di certo c'è che il profilo di Koné è molto apprezzato in viale della Liberazione. Nella rosa dei nerazzurri manca un centrocampista con le caratteristiche del francese - corsa, rottura e recupero palla - a maggior ragione se Chivu volesse proseguire nella transizione dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Per le due maglie dietro al ruolo di prima punta, che sarebbe appannaggio di Lautaro e Pio Esposito, ci sarebbero Yoan-Ange Bonny e Marcus Thuram oltre a soluzioni come l'avanzamento di Davide Frattesi o l'impiego di un esterno come Nicola Zalewski o Luis Henrique.
In più, Pio Esposito e Yoan-Ange Bonny hanno brillato in queste prime uscite stagionali dando garanzie per il presente e per il futuro del reparto. Ecco perché l'acquisto di Lookman potrebbe non essere più visto come prioritario, soprattutto perché l'Atalanta continua a non fare il prezzo per il nigeriano e il tempo per trovare alternative è sempre meno.
La pista che porterebbe a Koné passa però, per forza di cose, dalla cessione di almeno un altro centrocampista: Asllani è con le valige in mano da più di un mese quando il ds Ausilio l'ha fatto fuori pubblicamente ("Deve cercarsi una nuova squadra"). Al momento l'albanese è il più vicino a una cessione con Torino e Bologna alla finestra. Ma per fare posto al classe 2001 probabilmente dovrebbe salutare anche un altro centrocampista e il primo degli indiziati sarebbe Piotr Zielinski. Difficile però trovare sistemazione al polacco a causa dello stipendio da 4,5 milioni netti e di una affidabilità fisica tutta da verificare. Di certo c'è che l'Inter ha deciso di regalare un grande colpo ai propri tifosi: se non sarà Lookman, potrebbe essere proprio Manu Kone.
