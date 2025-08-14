Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, spunta la pista a sorpresa per il centrocampo: Manu Koné della Roma

Il francese è stato proposto ai nerazzurri: costa 40 milioni. L'impasse con l'Atalanta su Lookman potrebbe aprire nuovi scenari

14 Ago 2025 - 17:48

A 15 giorni dal gong finale, il mercato dell'Inter potrebbe prendere una piega inaspettata: i nerazzurri, in virtù anche dell'impasse con l'Atalanta sulla cessione di Ademola Lookman, starebbero valutando la possibilità di virare su Manu Koné della Roma.

Il centrocampista francese classe 2001 sarebbe stato offerto all'Inter e in questi minuti Piero Ausilio e Beppe Marotta starebbero valutando se dare una clamorosa svolta alla strategia che fin'ora ha dettato le linee guida del mercato in viale della Liberazione. Anche perché il centrocampista giallorosso non costerebbe meno di 40 milioni di euro, più o meno quel che rimane del budget messo a disposizione da Oaktree. 

Leggi anche
Ademola Lookman

Lookman, è una guerra di nervi: nessuno fa la prima mossa. E l'Inter intanto si coccola Pio Esposito

BONNY E PIO GARANZIE

È ancora presto per dire se l'Inter abbia scelto di mollare Lookman, ma di certo c'è che il profilo di Koné è molto apprezzato in viale della Liberazione. Nella rosa dei nerazzurri manca un centrocampista con le caratteristiche del francese - corsa, rottura e recupero palla - a maggior ragione se Chivu volesse proseguire nella transizione dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Per le due maglie dietro al ruolo di prima punta, che sarebbe appannaggio di Lautaro e Pio Esposito, ci sarebbero Yoan-Ange Bonny e Marcus Thuram oltre a soluzioni come l'avanzamento di Davide Frattesi o l'impiego di un esterno come Nicola Zalewski o Luis Henrique. 

In più, Pio Esposito e Yoan-Ange Bonny hanno brillato in queste prime uscite stagionali dando garanzie per il presente e per il futuro del reparto. Ecco perché l'acquisto di Lookman potrebbe non essere più visto come prioritario, soprattutto perché l'Atalanta continua a non fare il prezzo per il nigeriano e il tempo per trovare alternative è sempre meno.

Leggi anche

Inter, tutto fermo in difesa: con Bisseck incedibile solo Pavard può finanziare un nuovo ingresso

OVERBOOKING CENTROCAMPO

La pista che porterebbe a Koné passa però, per forza di cose, dalla cessione di almeno un altro centrocampista: Asllani è con le valige in mano da più di un mese quando il ds Ausilio l'ha fatto fuori pubblicamente ("Deve cercarsi una nuova squadra"). Al momento l'albanese è il più vicino a una cessione con Torino e Bologna alla finestra. Ma per fare posto al classe 2001 probabilmente dovrebbe salutare anche un altro centrocampista e il primo degli indiziati sarebbe Piotr Zielinski. Difficile però trovare sistemazione al polacco a causa dello stipendio da 4,5 milioni netti e di una affidabilità fisica tutta da verificare. Di certo c'è che l'Inter ha deciso di regalare un grande colpo ai propri tifosi: se non sarà Lookman, potrebbe essere proprio Manu Kone. 

inter
kone
ademola lookman
atalanta
roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

I più visti di Inter

L'Inter non molla, Lookman fa altrettanto: strategie disgiunte per uno stesso obiettivo

Ademola Lookman

Lookman, è una guerra di nervi: nessuno fa la prima mossa. E l'Inter intanto si coccola Pio Esposito

Inter-Lookman e un'attesa che si prolunga: limiti e rischi del fattore 'tempo'

Il Fulham piazza l'affondo per Taremi: resta da risolvere il nodo ingaggio

Inter, tutto fermo in difesa: con Bisseck incedibile solo Pavard può finanziare un nuovo ingresso

L'Atalanta punisce Lookman e cerca soluzioni in Premier: Ademola tiene saldo il patto con l'Inter

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:36
Erik Lamela si ritira: addio al calcio giocato
18:09
Troilo arriva in Serie A ma non al Pisa: vicina l'intesa col Parma
17:59
Lecce, Di Francesco bacchetta Krstovic: "Pretendo massimo impego"
17:46
Gigi De Canio riparte dall'Invicta Matera in Promozione
17:31
Ko in Supercoppa, il Tottenham si consola con Eze del Crystal Palace