Jadon Sancho conteso in Serie A, la Juventus lo fa aspettare e si inseriscono Roma e Inter: la situazione

Il futuro di Jadon Sancho sembra parlare italiano, ma l'esterno in scadenza col Manchester United ha le idee tutt'altro che chiare. Il suo approdo in Italia sembrava cosa fatta quando la Juventus non solo aveva preso contatti con l'entourage dell'inglese, ma era anche riuscita a convincere il giocatore. Poi però Comolli ha preso tempo lasciandolo alla finestra e in attesa, luogo e situazione in cui oggi l'inglese non vuole stare più. Ed ecco quindi che si sono fatte sotto Inter e Roma, cercando il colpo mentre la Vecchia Signora valuta il da farsi.