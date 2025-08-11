Jadon Sancho conteso in Serie A, la Juventus lo fa aspettare e si inseriscono Roma e Inter: la situazione

L'inglese, in scadenza con lo United, cerca sistemazione e ha fretta di trovarla
Il futuro di Jadon Sancho sembra parlare italiano, ma l'esterno in scadenza col Manchester United ha le idee tutt'altro che chiare. Il suo approdo in Italia sembrava cosa fatta quando la Juventus non solo aveva preso contatti con l'entourage dell'inglese, ma era anche riuscita a convincere il giocatore. Poi però Comolli ha preso tempo lasciandolo alla finestra e in attesa, luogo e situazione in cui oggi l'inglese non vuole stare più. Ed ecco quindi che si sono fatte sotto Inter e Roma, cercando il colpo mentre la Vecchia Signora valuta il da farsi.
Come riferito da Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto della situazione sull'esterno dei Red Devils, per Sancho le possibilità sono tre: andare alla Juventus, essere l'alternativa di Lookman per l'Inter o accettare la proposta della Roma che punterebbe forte su di lui. Ma facciamo un passo indietro, per capire come si è arrivati a una corsa a tre per il giocatore.
In principio c'era la Juventus, unica squadra realmente in contatto in Italia con l'entourage del 25enne lo scorso anno al Chelsea. L'intermediario che cura i contatti con l'agente dell'inglese era stato più volte in visita alla Continassa per prendere accordi, ma dopo una netta accelerata la Vecchia Signora ha frenato. Comolli, frutto della filosofia "uno parte e un altro arriva", ha infatti chiesto tempo al giocatore che però, oggi, non vuole più aspettare.
Come non vorrebbe aspettare neanche l'Inter, a caccia di un giocatore che possa dare spessore al reparto offensivo. Il nome caldo, anzi caldissimo e in cima alla lista, era Ademola Lookman, ma allo stato attuale delle cose i nerazzurri sono proprio come Sancho con la Juve, in attesa. Così, accomunati dalla stessa situazione, l'Inter avrebbe avviato un sondaggio tra un agente molto vicino al club e il Manchester United per conoscere i costi di cartellino e ingaggio. E di fatto l'operazione è l'alternativa al nigeriano. Ma anche qui c'è da far aspettare.
Pedullà, invece, riferisce che a far sul serio è la Roma. Nelle ultime ore i giallorossi avrebbero avviato i contatti per avere informazioni dettagliate. Il 25enne piace, e non poco, a Gasperini che punterebbe forte su di lui. Il mercato all'inglese non manca, ma col richiamo della Serie A così forte il suo approdo in Italia sembra possibile. Resta ora a lui decidere, perché all'11 agosto è fuori dal progetto United e serve accelerare per trovare una sistemazione per essere protagonista nella stagione che sta per iniziare.
