Napoli, un altro addio pesante: ora serve uno scatto sul mercato

MANOVRE AZZURRE

Dopo Ospina, Insigne e Mertens dice addio anche Koulibaly: per la Champions serve un grande colpo

Opina, Insigne e Mertens via a parametro zero, Koulibaly atteso a Londra per visite e firma con il Chelsea, Fabian Ruiz e Politano con le valigie pronte. Finora è stata un’estate difficile per i tifosi del Napoli, che hanno detto addio al capitano di una vita, al miglior marcatore di sempre e al pilastro della loro difesa: gli uomini simbolo della squadra che Spalletti lo scorso anno ha portato a lottare per lo scudetto fino in fondo se ne sono andati e il timore (fondato) dei sostenitori azzurri è che la squadra, che l’anno prossimo giocherà in Champions League, si sia molto indebolita.

L’acquisto di Kvaratskhelia stuzzica molto e Ostigard (accordo raggiunto con il Brighton sulla base di 5 milioni + 3/4 di bonus) ha dimostrato di essere un difensore affidabile, ma è chiaro che serva qualcosa di più per essere davvero competitivi e la piazza sogna un colpo molto più rumoroso di Simeone (se parte Petagna), Kim del Fenerbahce o di Acerbi, entrambi in lizza per prendere il posto di Koulibaly nella difesa azzurra.

E proprio i soldi che arriveranno dalla cessione del difensore senegalese (40 milioni) potrebbero sbloccare una situazione bloccata da tempo, quella di Paulo Dybala, uno dei pochi acquisti che potrebbe risollevare le sorti di una tifoseria inevitabilmente ferita dai tanti addii vissuti nell'arco di pochi mesi. La Joya vuole restare in Italia, vuole giocare la Champions e ha da tempo un accordo con l’Inter, ma non aspetterà i nerazzurri per sempre e Spalletti ha già speso parole molto dolci per lui (e secondo La Gazzetta dello Sport gli avrebbe addirittura telefonato per convincerlo).

Dybala a Napoli potrebbe ‘ereditare’ il contratto offerto a Koulibaly (6 milioni l’anno) e sarebbe senza dubbio titolare, inoltre col suo arrivo (dalla Juve) De Laurentiis, che non ha ceduto Koulibaly ai bianconeri, farebbe definitivamente ‘pace’ con la piazza dopo un’estate di addii difficili da digerire. Dopo aver perso così tanti titolari ora serve uno scatto sul mercato, i tifosi sognano e si aspettano un grande colpo.

