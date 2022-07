Napoli: spiraglio per Mertens, occhi su Simeone se parte Petagna

MANOVRE AZZURRE

Nelle ultime ore si è aperta la possibilità di una permanenza del belga, intanto si valutano diversi nomi per il dopo Koulibaly

Sono ore caldissime sul fronte mercato in casa Napoli. L'ormai imminente addio di Kalidou Koulibaly sta spingendo la dirigenza azzurra ad accelerare alcune trattative, con l'obiettivo di consegnare a Spalletti una squadra pronta per l'inizio della stagione: innanzitutto si è aperta ufficialmente la caccia al sostituto del senegalese, con un ventaglio di nomi che va da Acerbi, a Kim Min-jae. Poi si ragiona anche sull'attacco dove, un po' a sorpresa, sembrano essersi riaperti spiragli per la permanenza di Dries Mertens, che ancora non ha trovato una sistemazione dopo la scadenza del contratto con i partenopei. Infine c'è da pensare al vice Osimhen, con Petagna corteggiato dal Monza e Giuntoli che ha messo gli occhi su Giovanni Simeone.

Il dossier più urgente, naturalmente, è quello riguardante la retroguardia: il Napoli incasserà un discreto gruzzoletto dal Chelsea per Koulibaly, ma sostituirlo non sarà affatto semplice. Tra i nomi che piacciono alla dirigenza partenopea c'è quello di Milenkovic della Fiorentina, che però al momento appare la pista più difficile da percorrere, perché il giocatore e il suo entourage preferirebbero altre piazze (Milano e Torino su tutte). Più concreta l'ipotesi Acerbi, che Lotito ha offerto a De Laurentiis: il centrale azzurro ha dalla sua la grande esperienza e, soprattutto, un costo molto contenuto, che permetterebbe di investire in altri reparti i soldi incassati dai Blues. Suggestive, ma più onerose, le strade che portano a Kim Min-jae del Fenerbahce e a Marcos Senesi del Feyenoord: entrambi più giovani per il ruolo (classe 1996 il coreano, 1997 l'argentino), entrambi valutati attorno ai 20 milioni di euro. Discorso a parte, slegato dalla partenza di Koulibaly, per Leo Ostigard: la trattativa per il centrale norvegese è chiusa, arriverà a Napoli dal Brighton per 5 milioni di euro più 3 di bonus, dopo una buona stagione in prestito al Genoa.

Parallelamente alla difesa, si lavora anche sul fronte offensivo: difficile, ma tutt'altro che impossibile, riaprire il discorso Mertens, che nelle scorse settimane ha parlato con il Marsiglia di Tudor e con la Lazio di Sarri, ma che è ancora senza squadra a due settimane dalla scadenza del contratto che lo legava ai partenopei. Con il belga ci sono già stati alcuni contatti e una sua clamorosa permanenza non è più da escludere. Per quanto riguarda le uscite i nomi caldi sono sempre quelli di Politano e Petagna: l'esterno ha da tempo un piede e mezzo fuori dalla porta e i recenti botta e risposta tra Spalletti e il suo agente lo testimoniano; il centravanti invece piace molto al Monza, che punta ad averlo in prestito con diritto di riscatto per rinforzare l'attacco di Stroppa. In caso di addio, Giuntoli si butterà a capofitto sul Cholito Simeone, che piace molto all'allenatore toscano e la cui valutazione non spaventa: dopo averlo riscattato dal Cagliari per 10,5 milioni, infatti, l'Hellas potrebbe lasciarlo partire per 15, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

