Napoli, fatta per Koulibaly al Chelsea: giovedì a Londra per le visite

ADDIO NAPOLI

I Blues hanno il rinforzo per la difesa: ai partenopei 40 milioni di euro

È tutto definito per il passaggio di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea. La bandiera senegalese dice addio alla terra che lo ha cresciuto come calciatore e come uomo, sposando il progetto dei nuovi Blues targati Boehly. Il difensore, il cui arrivo a Dimaro era atteso per martedì sera, non si è presentato al ritiro, dirottando il suo viaggio verso Milano. Lì, ha atteso il via libera per il trasferimento in Inghilterra, che è arrivato nel pomeriggio, dopo lo scambio di documenti tra i due club. Kalidou volerà a Londra in serata e giovedì sosterrà le visite mediche.

L'accordo è quello già definito: 40 milioni cash. Koulibaly firmerà un quadriennale da 10 milioni a stagione, inaugurando una nuova era sulle sponde del Tamigi. I blues hanno proposto al 31enne difensore quattro milioni all'anno in più rispetto a quanto presentato dal Napoli; Koulibaly ha dato retta alla testa ed ha accettato.

Una scelta drastica, che spaccherà in due la piazza napoletana. "Io preferisco Koulibaly a chiunque. Ma se dovesse andare via, guai a chi lo critica", affermava Luciano Spalletti meno di 24 ore fa dalla Val di Sole.

Parole quasi profetiche, che apparecchiavano per l'inevitabile: il fronte azzurro aveva ormai registrato la certezza che l'arrivo di Koulibaly in Trentino non si sarebbe mai materializzato.

Chi invece non ha perso tempo nel ricongiungersi con i compagni è Victor Osimhen: il nigeriano ha raggiunto la sede del ritiro azzurro nelle ultime ore, e la sua presenza lenirà solo in parte il dolore per la perdita di una pedina fondamentale per campo e spogliatoio come quella di KK.

Al Napoli, ora, non resta che rimpiazzare la qualità del senegalese con la quantità: prevista una maglia per due in difesa, con Ostigard pronto ad unirsi al gruppo e le suggestioni di Acerbi, Kim, Senesi per puntellare il reparto ed innalzare l'asticella della qualità attraverso della sana competizione.