Milan, è tempo di esuberi: anche Adli e Okafor verso l'addio

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e dopo l'annuncio dell'arrivo di Ricci dal Torino, è tempo anche di esuberi per liberare spazio in rosa. Sono due i giocatori che al momento sono vicinissimi a lasciare Milanello: Adli e Okafor. Il primo, reduce dal prestito alla Fiorentina, potrebbe finire in Arabia o in Qatar. Il secondo, anche lui spedito in prestito al Napoli l'anno scorso e rientrato alla base, piace in Turchia al Besiktas. Questi addii fanno seguito a quelli di Musah, Morata e Thiaw, anche loro ormai a un passo nel lasciare il club rossonero.