Sampdoria, ecco il nuovo tecnico: Attilio Lombardo vicino alla firma

Dopo la miracolosa e rocambolesca salvezza che ha consentito alla Sampdoria di restare in Serie B, inizia il nuovo corso della società blucerchiata e a guidare la squadra potrebbe essere proprio una vecchia gloria del club: Attilio Lombardo, che ha vestito la maglia della Samp dal 1989 al 1995 vivendo da protagonista gli anni d'oro con Vialli e Mancini. Lombardo, nello staff di Mancini ad Euro 2020 e vicino anche ad Evani nelle ultime partite della Sampdoria nella scorsa stagione, è vicinissimo a diventare l'allenatore blucerchiato con Angelo Gregucci come vice. A lui il compito di sognare il ritorno in Serie A.