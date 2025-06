Napoli, in Spagna sicuri: c'è Thomas Müller nel mirino

Il 36enne bavarese aveva annunciato l'addio a quella che è stata la sua unica squadra da professionista già ad aprile, spiegando che era volontà del club non offrirgli un nuovo contratto. Nei giorni e nelle settimane passate si è parlato molto di un suo possibile approdo in MLS, ma anche un'esperienza in Serie A potrebbe stuzzicarlo. Per il Napoli si tratterebbe di un innesto di enorme esperienza, ma anche di grande duttilità tattica. Un giocatore capace di garantire ancora qualche gol, ma soprattutto un giocatore fisicamente integro. Basti pensare che l'ultimo stop per infortunio risale addirittura al settembre 2023, quando saltò una partita di Coppa di Germania per un problema agli adduttori. Al momento si tratta di indiscrezioni, una volta chiusa la competizione americana se ne saprà certamente qualcosa in più.