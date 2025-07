Milan: Giovanni Renna nuovo allenatore della Primavera

Il Milan "è lieto di annunciare che Giovanni Renna è il nuovo allenatore della squadra Primavera". Nato a Nola il 27 marzo 1974, Renna ha intrapreso il suo percorso in rossonero all'interno del progetto Academy, per poi proseguire, a partire dalla stagione 2020/21, come collaboratore tecnico nel Settore Giovanile. Successivamente ha assunto un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dei giovani calciatori del Club, supportando a livello tecnico l'Under 17, squadra che ha poi guidato nelle ultime due stagioni. Sotto la sua direzione, l'Under 17 ha mostrato una crescita costante e un'identità di gioco riconoscibile, arrivando a un passo dal tricolore: nella stagione appena conclusa ha infatti disputato la finale Scudetto, sfiorando il titolo e cedendo solo ai calci di rigore contro il Torino. Il suo incarico alla guida della Primavera si inserisce in un percorso voluto dalla Direzione, volto a premiare il merito e a valorizzare le competenze sviluppate all'interno del Club.