Napoli, Osimhen alle strette: o accetta l’Al Hilal o sarà fuori rosa

Il prestito al Galatasaray scade tra pochi giorni e se non verrà trovata una soluzione nei prossimi giorni, Victor Osimhen dovrà presentarsi al raduno il 15 luglio nel centro sportivo di Castel Volturno. Se lo scorso anno il Napoli non si è potuto permettere di tenere il pugno duro con il nigeriano, quest’anno con la qualificazione alla Champions e la cessione a gennaio di Kvaratskhelia c’è la possibilità di andare allo scontro. De Laurentiis fu costretto ad accettare il prestito al Galatasaray pur di non tenere fuori rosa Osimhen tutta la stagione, condizione che invece può verificarsi quest’anno. Chi non se lo può permettere, vista la Coppa d’Africa a gennaio e il Mondiale di giugno, è proprio lo stesso Osimhen che vuole guidare la Nigeria a un 2026 da grande protagonista. Per questo motivo il Napoli spinge per avere il via libera dell’ex Lille all’Al Hilal nei prossimi giorni, l’obiettivo è risolvere il tutto prima del raduno di metà luglio. Antonio Conte non vuole avere grane a Castel Volturno, anche perché la cessione di Osimhen agevolerebbe l’arrivo di un nuovo centravanti.