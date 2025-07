Napoli, spunta anche Kean nella lista dei desideri di Conte

La cifra per aggiudicarsi i gol di Kean è molto alta e la concorrenza è serrata, con sirene arabe e inglesi che fanno gola alla Fiorentina. Allo stesso tempo, il Napoli deve prima risolvere la grana Osimhen, in uscita dal club e nel mirino di diverse squadre. La Juventus è in testa, ma occhio anche alle ultime voci che vorrebbero un clamoroso inserimento del Milan nella contesa per l'attaccante nigeriano.