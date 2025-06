Napoli, i giorni dell’attaccante: apertura per Nunez o tutto su Lucca

Le due opzioni sono Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, operazioni ben diverse per attaccanti con caratteristiche diverse. L’obiettivo numero uno del Napoli rimane Nunez, che è in uscita dal Liverpool. I Reds sono stati i grandi protagonisti del mercato con la doppia operazione da quasi 200 milioni di euro con il Bayer Leverkusen per portare ad Anfield Jeremie Frimpong e Florian Wirtz. È vero che i budget dei club di Premier League sono quasi infiniti, ma anche a Liverpool qualche cessione potrebbe far comodo e Nunez è sulla lista dei partenti. Arrivato dal Benfica nel luglio del 2022 per 85 milioni di euro, l’attaccante uruguaiano non è mai riuscito a conquistare definitivamente Anfield e per questo è pronto a una nuova avventura. Per Nunez il Liverpool chiede circa 60 milioni di euro bonus compresi, cifra ritenuta troppo alta dal Napoli che non vuole andare oltre i 50. I Reds tengono il punto visto l’interesse di club sauditi per l’uruguaiano, che però non vuole andare in Arabia e spinge per rimanere in Europa. Manna ha già presentato il progetto a Nunez, mettendo sul tavolo un contratto da sei milioni netti a stagione e l’ex Benfica è pronto ad accettare il Napoli, ma servirà trovare l’accordo con il Liverpool.