Napoli, 48 ore per capire il futuro di Nuñez: Lucca e Borrelli le alternative

L'attaccante uruguaiano, infatti, potrebbe lasciare il Liverpool per sposare il progetto del Napoli, ma ci sono due fattori che, al momento, rallentano in maniera importante la trattativa. Il primo è il costo del cartellino: i 60 milioni di euro (ovvero 51 milioni di sterline) richiesti dai Reds sono una cifra elevata per i partenopei, con il ds Manna che cercherà di far abbassare le pretese al club inglese. Il secondo è rappresentato dallo stipendio: Nuñez, infatti, percepisce 6 milioni di euro all'anno senza i benefici del decreto crescita. Due aspetti che potrebbero essere limati, ma per capire se ci saranno delle basi solide per poter intavolare una vera e propria trattativa bisognerà aspettare per i prossimi due giorni: dopodiché sarà tutto più chiaro. O il Napoli farà all in per Nuñez o cercherà un'alternativa.