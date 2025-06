Napoli, Lucca sempre più vicino: le cifre dell'affare. Per Lang è solo questione di bonus

In queste ore il ds Manna sta battendo con insistenza anche la pista che conduce a Lorenzo Lucca, sempre più vicino. La strada per Darwin Nunez, il primo vero obiettivo, è tutta in salita: ecco perché i Campioni d'Italia hanno deciso di affondare il colpo per il centrocampo ex Pisa che ha già l'intesa con il club campano. Sul fronte Udinese, col quale i dialoghi vanno avanti da un po', la bozza d'accordo è stata trovata sulla base di 35 milioni di euro, bonus inclusi. Non resta quindi che sferrare l'attacco decisivo per regalare a Conte il vice Romelu Lukaku.