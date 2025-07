Era arrivato a Londra come il portiere più pagato nella storia dall'Athletic per 85 milioni, poi però la sua parabola al Chelsea non ha rispettato le aspettative. Ora per Kepa inizia una nuova avventura nella grande rivale dei Blues, l'Arsenal: l'estremo difensore spagnolo si trasferisce all'Emirates per 5 milioni. "La mia sensazione è che siamo molto vicini a vincere, questo è il progetto che volevo".