Udinese, Runjaic fino al 2027: rinnovo ufficiale

Udinese calcio ha annunciato di avere prolungato di un anno il contratto con il tecnico Kosta Runjaic: il nuovo vincolo scadrà nel giugno 2027. Contestualmente sono stati rinnovati anche gli accordi con l'allenatore in seconda Przemyslaw Malecki e il collaboratore tecnico Alex Trukan. Si tratta di un'operazione importante in chiave futura perché permetterà una programmazione pluriennale. La rinnovata fiducia in Runjaic preclude di fatto alla permanenza in Friuli di Alexis Sanchez, entrato in rotta di collisione negli ultimi mesi della scorsa stagione. Il reparto d'attacco potrebbe però avere bisogno anche di altri innesti, visto che bomber Lucca, corteggiato da molte squadre, difficilmente inizierà la nuova stagione a Udine.