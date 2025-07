Napoli, sorpasso Forest per Ndoye: quali sono le alternative allo svizzero

Ndoye è tra i primissimi nomi dei rinforzi chiesti da Antonio Conte, ma nel caso lo svizzero dovesse accasarsi altrove il Napoli non si farà trovare impreparato: in giornata sono tornate prepotenti le voci di un ritorno di fiamma per Ademola Lookman, sul quale però al momento è molto forte l'Inter. Le alternative però non si limitano al nigeriano della Dea: Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, è un calciatore estremamente apprezzato da Conte ma anche da De Laurentiis e Manna. L'ex Juve non vede l'ora di tornare in Italia e potrebbe arrivare a prezzo di saldo. Un altro nome apprezzato a Castel Volturno è quello di Alejandro Garnacho: il gioiello argentino dello United è stato a lungo corteggiato nel mercato di gennaio salvo poi fermarsi di fronte alla richiesta da 70 milioni dei Red Devils. Oggi anche lui è un separato in casa e le richieste degli inglesi potrebbero scendere a più miti consigli pur di risolvere la situazione.