Mercato
LE MOSSE PARTENOPEE

Napoli, è arrivato il momento di Mainoo: ultimi match con il Manchester United per pensare poi alla squadra di Conte

Il club inglese ha già aperto il prestito per il centrocampista, ma occorrerà attendere l'ok di Amorim dopo la sfida con il Bournemouth

di Redazione
15 Dic 2025 - 12:12

La sconfitta con l'Udinese ha segnato uno spartiacque in casa Napoli, non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche di mercato. Il club partenopeo si sta concentrando su Kobbie Mainoo, sempre più concentrato sul trasferirsi in Campania già all'inizio di gennaio. Il centrocampista inglese sarà a disposizione di Ruben Amorim per la sfida fra Manchester United e Bournemouth, tuttavia la mente è già rivolta ai partenopei dando l'ok per il trasferimento come riportato da Il Mattino.

Affinché l'operazione vada in porto già a partire dal 2 gennaio prossimo (data di apertura del mercato invernale), serve l'ok di Amorim che deve gestire le varie emergenze, mentre fronte United non ci dovrebbero essere problemi considerato che il club inglese punta a un prestito per valorizzare il giocatore e riportarlo eventualmente in Inghilterra a fine anno. Giovanni Manna incontrerà il Manchester già in queste ore, ma qualcosa di concreto potrebbe muoversi dopo la sfida di stasera.

Tutto bloccato invece per Lorenzo Lucca che, dopo non aver brillato contro la sua ex squadra, appare sempre più sulla strada dell'addio. Nonostante l'apertura dell'agente verso la cessione, non è arrivato ancora nessuna offerta costringendo il Napoli ad attendere. Complice un accordo con l'Udinese, dovrebbe esserci il riscatto a giugno, ma l'obiettivo è sempre di trovare un'altra sistemazione per rilanciarsi.

mainoo
napoli
manchester united

