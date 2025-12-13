Emergenza centrocampo, il Napoli si muove per gennaio: altre piste oltre a Mainoo

L'emergenza a centrocampo è uno dei grossi problemi che affliggono il Napoli attuale. L'idea di muoversi a gennaio è diventata inevitabile. C'è sempre la pista inglese che porta a Kobbie Mainoo, del Manchester United. L'allenatore dei red devils Amorim lo ha fatto uscire dai radar e, non giocando, ha pure perso la Nazionale, con il c.t. Tuchel che gli preferisce da tempo Anderson del Nottingham Forest (gli altri posti sono degli inamovibili Rice e Bellingham).