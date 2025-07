Il Napoli ci prova ma Lookman fa muro: vuole solo l'Inter

Se un giocatore come Ademola Lookman è destinato a cambiare squadra in questo mercato, è impossibile che non ci siano altre pretendenti oltre all'Inter. E infatti, Atletico Madrid a parte col quale i discorsi si sono ormai interrotti, nelle scorse ore è spuntato pure il Napoli che, in cerca di un rinforzo offensivo e viste le difficoltà ad arrivare a Ndoye, ha sondato la disponibilità del nigeriano prospettandogli anche uno stipendio superiore a quello che percepirebbe in nerazzurro. La risposta dell'attaccante è stata cortese ma netta, ha ribadito ai Campioni d'Italia di volere solo l'Inter e che cercherà in ogni modo di convincere l'Atalanta ad agevolare il trasferimento a Milano.