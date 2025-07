Napoli: oggi le visite di Lucca, atteso il via libera per Beukema

A Napoli raggiungerà un suo grande estimatore come Antonio Conte, che dopo il pareggio contro i friulani dell’ultimo campionato lo aveva elogiato così: “Loro ci hanno impegnato molto fisicamente. L'Udinese ha un calciatore come Lucca che sui duelli è dominante, è difficile giocargli contro: se li pressi alti, hanno sempre la palla lunga su di lui e ti costringono a rincorrere. Il dispendio energetico è enorme”. I numeri in effetti parlano chiaro: in Serie A, nessuno domina sul piano aereo come Lucca, 5 reti di testa nell’ultimo campionato alla pari di Retegui. Ovvero l’attaccante che aveva sostituito per il suo esordio in Nazionale, l’altra maglia azzurra da conquistare verso il 2026.