Cagliari, Luperto nel mirino della Cremonese

Il Cagliari pianifica il mercato di gennaio e lavora anche sulle possibili uscite. Tra i dossier aperti c'è anche quello di Sebastiano Luperto: il difensore è finito nel mirino della Cremonese e di Davide Nicola, che già lo ha allenato in passato. I rossoblù non si opporrebbero alla cessione, a patto di ricevere un'offerta adeguata e di trovare poi un sostituto affidabile. Come riportato dal Corriere dello Sport, le valutazioni sono in corso e dipenderanno anche dalle opportunità che offrirà il mercato.