Cagliari, Luperto nel mirino della Cremonese

18 Dic 2025 - 14:13

Il Cagliari pianifica il mercato di gennaio e lavora anche sulle possibili uscite. Tra i dossier aperti c'è anche quello di Sebastiano Luperto: il difensore è finito nel mirino della Cremonese e di Davide Nicola, che già lo ha allenato in passato. I rossoblù non si opporrebbero alla cessione, a patto di ricevere un'offerta adeguata e di trovare poi un sostituto affidabile. Come riportato dal Corriere dello Sport, le valutazioni sono in corso e dipenderanno anche dalle opportunità che offrirà il mercato. 

15:21
Marsiglia, Longoria avverte la Juve: "Hojbjerg non si muove"
14:13
Cagliari, Luperto nel mirino della Cremonese
13:51
Man Utd, Bruno Fernandes in cima alla liste dei club sauditi
12:00
Genoa, Carboni verso il rientro all'Inter: su di lui Parma e Sassuolo
11:07
Torino, Israel non convince: si pensa a Turati