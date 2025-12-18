Torino, Israel non convince: si pensa a Turati

Il Torino si aspettava tutt'altro rendimento da parte di Franco Israel, il portiere arrivato in estate dallo Sporting Lisbona. Ora il titolare è diventato Marco Paleari, che in partenza doveva essere il vice dell'uruguaiano, e i granata starebbero pensando di puntare su un nuovo portiere nel corso della sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il prescelto dovrebbe essere Stefano Turati, chiuso a Sassuolo dall'esplosione di Muric e desideroso di tornare protagonista altrove. La trattativa potrebbe essere agevolata dall'agente, Luca Puccinelli, che è lo stesso dell'allenatore del Torino Marco Baroni.