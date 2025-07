Napoli, Juanlu Sanchez a un passo: possibile chiusura già nel weekend

Il Napoli non chiuderà il suo mercato in entrata con Juanlu Sanchez, Conte ha bisogno di un altro esterno d’attacco e di un portiere che possa giocarsi il posto con Meret. Vanja Milinkovic-Savic è l’obiettivo per la porta, il Torino chiede circa 20 milioni e il Napoli sta lavorando per l’inserimento di Cyril Ngonge come contropartita, anche se il Toro vorrebbe prendere l’ex Verona solamente in prestito con diritto di riscatto. Per il secondo esterno d’attacco dopo Noa Lang in pole c’è sempre Dan Ndoye, con il Bologna che dopo aver ceduto Beukema vuole provare a resistere agli assalti per lo svizzero. Il Napoli può inserire Zanoli come contropartita tecnica per abbassare la richiesta di 45 milioni di euro dei rossoblu, che difficilmente faranno sconti visti gli interessamenti che ci sono per Ndoye. Sull’ex Basilea infatti c’è forte il Nottingham Forest, con il club inglese che avrebbe già un’intesa di massima col calciatore e che nei prossimi giorni avvierà i contatti con il Bologna.