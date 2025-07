Napoli-Galatasaray, oggi si chiude l'affare Osimhen: tutte le condizioni

Osimhen-Napoli-Galatasary: il triangolo...sì. E' finalmente arrivato il giorno in cui la telenovela del calciomercato giungerà a una conclusione, salvo clamorosi e inaspettati colpi di scena dell'ultimo minuto. Il Napoli firmerà la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, domani scade infatti il certificato medico presentato dal nigeriano al club partenopeo per non partecipare al ritiro e allora sarà per forza Turchia. Non ci sono più scappatoie e anche le due società hanno trovato un accordo per chiudere la trattativa.