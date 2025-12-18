Logo SportMediaset

Mercato

Genoa, Carboni verso il rientro all'Inter: su di lui Parma e Sassuolo

18 Dic 2025 - 12:00
© Getty Images

© Getty Images

L'avventura di Valentin Carboni al Genoa non sta andando secondo i programmi. Nella finestra di mercato estivo il trequartista argentino ha lasciato l'Inter per approdare in prestito al Grifone. Dopo un buon inizio, con anche un gol in Coppa Italia, Carboni ha trovato sempre meno spazio: soltanto 550 minuti in campo spalmati su 15 presenze. Neppure la formula, con premio di valorizzazione per ogni presenza, ha spinto il Genoa ha puntare sull'argentino. Ora, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Inter avrebbe trovato un accordo con il club ligure per interrompere il prestito del classe 2005. A Milano però Carboni sarà soltanto di passaggio: ci si aspetta che i nerazzurri gli trovino una nuova sistemazione per permettergli di trovare minuti. Le squadre maggiormente interessate al momento sono Parma e Sassuolo. 

