Napoli, colpo per il futuro: dal Boca Juniors arriva il baby bomber Milton Pereyra

Colpo in prospettiva per il Napoli, ingaggiato l'attaccante classe 2008 Milton Pereyra dal Boca Juniors: il profilo

di Stefano Fiore
12 Dic 2025 - 15:42

Il radar del Napoli torna a puntare con decisione il Sudamerica. Il club azzurro, sotto la regia del ds Giovanni Manna e di un reparto scouting sempre più attento ai vivai internazionali, ha chiuso per l'arrivo di Milton Pereyra, promettente attaccante classe 2008 del Boca Juniors.

L'addio al Boca e l'arrivo in Italia

 La notizia, rimbalzata dall'Argentina tramite Mundo Boca Radio/TV, ha colto di sorpresa la dirigenza Xeneize. Il trasferimento è imminente: il giocatore lascerà Buenos Aires il prossimo 28 dicembre per unirsi al settore giovanile partenopeo. Fonti interne al club argentino hanno ammesso la loro impotenza di fronte all'operazione: "Sono decisioni di famiglia". Una dinamica che ricorda l'addio di un altro talento del Boca, Francisco Baridó, trasferitosi nel gennaio 2024 alla Juventus (e ora proprio al Napoli).

Napoli, chi è Milton Pereyra

 Nato il 13 maggio 2008 e cresciuto nel Boca dall'età di 7 anni, Pereyra è un centravanti di 1,76 metri che si è messo in luce nella sesta divisione argentina. Ecco le sue caratteristiche principali:

  • Ruolo: prima punta classica, abile nel gioco spalle alla porta e letale in area di rigore.
  • Idolo: Lionel Messi, definito da lui "il migliore di tutti i tempi".
  • Ambizione: in passato aveva dichiarato "Il mio obiettivo è vivere di calcio e arrivare in prima divisione. Un sogno lontano? Giocare il Mondiale".

Pereyra ha raccontato così il suo adattamento al ruolo di centravanti: "All'inizio non capivo niente, mi dicevano di giocare da numero nove ma non sapevo dove posizionarmi perché venivo dal calcio a 7. Poi mi sono abituato e sono rimasto lì". Il Napoli si assicura così uno dei prospetti più interessanti della cantera gialloblù, strappandolo alla concorrenza e anticipando i tempi per farlo maturare nel proprio vivaio.

