Napoli, colpo per il futuro: dal Boca Juniors arriva il baby bomber Milton Pereyra

Napoli, il regalo speciale di Di Lorenzo ai compagni del quarto scudetto
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Colpo in prospettiva per il Napoli, ingaggiato l'attaccante classe 2008 Milton Pereyra dal Boca Juniors: il profilodi Stefano Fiore
Il radar del Napoli torna a puntare con decisione il Sudamerica. Il club azzurro, sotto la regia del ds Giovanni Manna e di un reparto scouting sempre più attento ai vivai internazionali, ha chiuso per l'arrivo di Milton Pereyra, promettente attaccante classe 2008 del Boca Juniors.
La notizia, rimbalzata dall'Argentina tramite Mundo Boca Radio/TV, ha colto di sorpresa la dirigenza Xeneize. Il trasferimento è imminente: il giocatore lascerà Buenos Aires il prossimo 28 dicembre per unirsi al settore giovanile partenopeo. Fonti interne al club argentino hanno ammesso la loro impotenza di fronte all'operazione: "Sono decisioni di famiglia". Una dinamica che ricorda l'addio di un altro talento del Boca, Francisco Baridó, trasferitosi nel gennaio 2024 alla Juventus (e ora proprio al Napoli).
Nato il 13 maggio 2008 e cresciuto nel Boca dall'età di 7 anni, Pereyra è un centravanti di 1,76 metri che si è messo in luce nella sesta divisione argentina. Ecco le sue caratteristiche principali:
Pereyra ha raccontato così il suo adattamento al ruolo di centravanti: "All'inizio non capivo niente, mi dicevano di giocare da numero nove ma non sapevo dove posizionarmi perché venivo dal calcio a 7. Poi mi sono abituato e sono rimasto lì". Il Napoli si assicura così uno dei prospetti più interessanti della cantera gialloblù, strappandolo alla concorrenza e anticipando i tempi per farlo maturare nel proprio vivaio.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa