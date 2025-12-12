Napoli, colpo per il futuro: dal Boca Juniors arriva il baby bomber Milton Pereyra

Pereyra ha raccontato così il suo adattamento al ruolo di centravanti: "All'inizio non capivo niente, mi dicevano di giocare da numero nove ma non sapevo dove posizionarmi perché venivo dal calcio a 7. Poi mi sono abituato e sono rimasto lì". Il Napoli si assicura così uno dei prospetti più interessanti della cantera gialloblù, strappandolo alla concorrenza e anticipando i tempi per farlo maturare nel proprio vivaio.