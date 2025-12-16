Logo SportMediaset

Manchester United: scoppia il caso Mainoo, il fratello: "Liberatelo". Napoli alla finestra

Continua a far discutere la situazione del centrocampista del Manchester United, che cerca minutaggio in vista del Mondiale 

di Martino Cozzi
16 Dic 2025 - 10:02

La situazione di Kobbie Mainoo sta diventando un caso in casa Manchester United. In occasione della sfida di Premier League con il Bournemouth, terminata con un rocambolesco 4-4, Jordan Mainoo-Hames, fratellastro del centrocampista dei Red Devils, è stato immortalato a bordo campo con una maglietta sulla quale c'era scritto "Free Kobbie Maino", ovvero "Liberate Kobbie Mainoo". Non è un mistero, infatti, che il centrocampista inglese voglia lasciare Manchester a causa del poco spazio che sta trovando con il Napoli pronto ad accoglierlo a braccia aperte già a gennaio. 

© instagram

© instagram

La foto, pubblicata dallo stesso Jordan sul proprio account Instagram, ha subito generato una serie di discussioni sul futuro del centrocampista inglese classe 2005. Se da un lato il calciatore e Ruben Amorim aprono alla cessione a gennaio, dall'altro, secondo il The Guardian, il Manchester United al momento non sembra essere così convinto a lasciarlo partire a gennaio perché i vertici dei Red Devils ritengono che possa avere un futuro all'interno del club, essendo anche prodotto dell'Academy. Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con il Bournemouth, Amorim ha spiegato così il poco minutaggio dato a Mainoo, mai titolare in questa stagione: "Lui come tutti gli altri ha avuto le sue chances, il problema è che non vinciamo. Se vincessimo le partite, andrebbe tutto bene. Mainoo gioca nello stesso ruolo di Bruno Fernandes ed è difficile fare a meno di lui". Poi, in maniera anche un po' piccata, ha aggiunto: "Vuole andare via? Se Kobbie venisse da me a parlarmi, lo ascolterei. Non posso dire cosa gli direi, ma voglio dire che sarei davvero felice se Kobbie volesse parlarmene. La frustrazione non aiuta nessuno. Ho avuto qualche conversazione con lui nella passata stagione, ma non abbiamo parlato della possibilità che vada via. Mainoo è un giocatore di cui capisco tutti gli interessi. Capisco quanto sia importante e le speranze che gli inglesi ripongono in lui. Ma io voglio solo vincere. Se Mainoo è se lo meriterà, lo metterò in campo". 

Leggi anche
Lukaku – 113 mln dall’Inter al Chelsea

Napoli, missione Supercoppa per dimenticare il doppio ko. Lukaku scalpita

Nel frattempo, il Napoli continua a sperare e a provare a sbloccare la trattativa, che al momento non sembra decollare. Nel prossimo mese, infatti, lo United dovrà fare a meno di Amad, Mbeumo e Mazraoui a causa della Coppa d'Africa, motivo per il quale sembra difficile riuscire a strappare dei giocatori ai Red Devils. Dal canto suo, la squadra partenopea gode di ottimi rapporti con il club, complice l'affare McTominay andato in porto la passata stagione. Con un Mondiale alle porte, l'obiettivo di Mainoo è quello di giocare il più possibile per cercare di rientrare tra i convocati del Ct inglese Thomas Tuchel

