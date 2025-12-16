Manchester United: scoppia il caso Mainoo, il fratello: "Liberatelo". Napoli alla finestra

La foto, pubblicata dallo stesso Jordan sul proprio account Instagram, ha subito generato una serie di discussioni sul futuro del centrocampista inglese classe 2005. Se da un lato il calciatore e Ruben Amorim aprono alla cessione a gennaio, dall'altro, secondo il The Guardian, il Manchester United al momento non sembra essere così convinto a lasciarlo partire a gennaio perché i vertici dei Red Devils ritengono che possa avere un futuro all'interno del club, essendo anche prodotto dell'Academy. Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con il Bournemouth, Amorim ha spiegato così il poco minutaggio dato a Mainoo, mai titolare in questa stagione: "Lui come tutti gli altri ha avuto le sue chances, il problema è che non vinciamo. Se vincessimo le partite, andrebbe tutto bene. Mainoo gioca nello stesso ruolo di Bruno Fernandes ed è difficile fare a meno di lui". Poi, in maniera anche un po' piccata, ha aggiunto: "Vuole andare via? Se Kobbie venisse da me a parlarmi, lo ascolterei. Non posso dire cosa gli direi, ma voglio dire che sarei davvero felice se Kobbie volesse parlarmene. La frustrazione non aiuta nessuno. Ho avuto qualche conversazione con lui nella passata stagione, ma non abbiamo parlato della possibilità che vada via. Mainoo è un giocatore di cui capisco tutti gli interessi. Capisco quanto sia importante e le speranze che gli inglesi ripongono in lui. Ma io voglio solo vincere. Se Mainoo è se lo meriterà, lo metterò in campo".