Man Utd, Bruno Fernandes in cima alla liste dei club sauditi

Bruno Fernandes continua a fare gol ai club della Saudi League. Le sirene arabe lo avevano già tentato durante la passata finestra di mercato estiva, ma il capitano dei Red Devils le aveva ignorate rispedendo ogni offerta faraonica al mittente. L'assalto dall'Arabia Saudita però non è stato bloccato ma soltanto rimandato: Bruno Fernandes rimane in cima alla lista dei desideri di tanti club. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano è molto difficile che l'ex Sporting possa lasciare l'Inghilterra già a gennaio, più possibilità invece durante l'estate 2026. la palla a quel punto passerà nei piedi di Bruno che dovrà fare una scelta di vita: lasciare lo United e la Premier o rimanere e giocarsi il posto.