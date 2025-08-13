Napoli, si riapre la pista Juanlu Sanchez. Ritorno di fiamma per Sudakov

In attesa di abbracciare Miguel Gutierrez (questione di giorni, tutto fatto con Girona e con il giocatore), il Napoli continua la sua caccia agli esterni di difesa e si riapre la pista Juanlu Sanchez. Dopo i giochi al rialzo da parte del Siviglia che hanno raffreddato la trattativa gli spagnoli, che devono vendere giocatori per sistemare il bilancio e poter registrare i nuovi acquisti, hanno ripreso i contatti con Manna. Venti milioni la richiesta, 17 l'offerta: una distanza non insormontabile, magari colmabile inserendo dei bonus. Nessun problema con il calciatore con cui è stata trovata l'intesa sulle basi di un quinquennale a 2,1 milioni di euro a stagione.