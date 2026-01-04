Logo SportMediaset

Mercato
napoli
MOSSE AZZURRE

Napoli, ritorno di fiamma per Lookman in caso di partenza di Lang o Lucca

Il nigeriano già sondato in estate quando l'Inter lo trattava con l'Atalanta. Le parole di Manna prima della Lazio

04 Gen 2026 - 12:32
© Getty Images

© Getty Images

C'è anche il nome di Lookman nella lista dei nomi della dirigenza del Napoli per l'attacco in caso di partenza di Lucca o Lang. Per gli azzurri sarebbe un ritorno di fiamma: in estate il club di De Laurentiis aveva sondato la disponibilità del nigeriano inserendosi nella trattativa tra l'Inter e l'Atalanta, prospettandogli anche uno stipendio superiore a quello che erano disposti a offrirgli a Milano. Ma la risposta era stata: "No, grazie". Lookman voleva soltanto l'Inter. L'attaccante dei bergamaschi, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, ha un contratto in scadenza a giugno 2027: la crisi con la Dea è rientrata, pace fatta con i tifosi ma le possibilità che resti a Bergamo sono poche e l'addio potrebbe anche arrivare a gennaio. Dalla Turchia si sarebbero fatti avanti prima il Galatasaray e ora il Fenerbahce. Il Napoli sonda il terreno ma prima deve 'liberargli' il posto. "Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui - ha detto il ds Giovanni Manna prima della gara dell'Olimpico contro la Lazio a Dazn - Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà". L'olandese vuole restare e non lasciare Napoli dopo soli sei mesi ma gli agenti del giocatore avrebbero già avuto contatti con il Galatasaray (il tecnico Buruk ha già dato il suo ok), che starebbe preparando l'offerta: 25-30 milioni il prezzo fissato per far partire l'ex Psv. Trenta milioni la cifra chiesta dal Napoli per la cessione di Lucca. L'ex Udinese piace al Benfica di Mourinho e al Porto di Farioli, oltre che in Premier al Nottingham Forest. "Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla, sappiamo le condizioni di mercato nelle quali siamo costretti a operare. Faremo di necessità virtù", ha detto ancora Manna.

napoli
lookman
lang

