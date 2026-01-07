Dall'infortunio all'addio: De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già a gennaio

Kevin De Bruyne è stato il colpo ad effetto del mercato estivo del Napoli. Le aspettative attorno al belga, però, si sono presto scontrate con i guai fisici. L'ex Manchester City è ai box dal 25 ottobre per l'infortunio al bicipite femorale rimediato contro l'Inter e non dovrebbe essere disponibile prima di marzo. Con le trattative invernali entrate nel vivo, però, la sua stessa permanenza in Italia potrebbe essere clamorosamente in bilico.