Mercato
napoli
Manovre azzurre

Dall'infortunio all'addio: De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già a gennaio

Il belga sarebbe finito nel mirino dell'Arabia Saudita e anche il club prenderebbe in considerazione offerte concrete 

07 Gen 2026 - 13:35

Kevin De Bruyne è stato il colpo ad effetto del mercato estivo del Napoli. Le aspettative attorno al belga, però, si sono presto scontrate con i guai fisici. L'ex Manchester City è ai box dal 25 ottobre per l'infortunio al bicipite femorale rimediato contro l'Inter e non dovrebbe essere disponibile prima di marzo. Con le trattative invernali entrate nel vivo, però, la sua stessa permanenza in Italia potrebbe essere clamorosamente in bilico

Come evidenziato da Il Mattino, il Napoli potrebbe prendere in considerazione la sua cessione se dovessero arrivare delle offerte concrete dall'Arabia Saudita e anche Kevin sarebbe pronto a valutare altre opzioni per il suo futuro. Diversi club della Saudi Pro League lo vorrebbero volentieri in rosa, anche da infortunato, e il calciatore continuerebbe così il suo recupero in vista del Mondiale

Sarà proprio la Coppa del Mondo il punto attorno al quale ruoteranno le decisioni del classe '94. Quello di quest'anno sarà probabilmente il suo ultimo Mondiale e per questa ragione De Bruyne non vorrà forzare il suo rientro in campo per evitare qualsiasi tipo di ricaduta. In più, ora che Conte ha trovato il giusto equilibrio con il suo 3-4-2-1, il belga rischierebbe di avere qualche difficoltà in più a riadattarsi. 

Al momento sono tutte ipotesi e supposizioni, ma il centrocampista potrebbe anche decidere di rilanciarsi altrove. Intanto, dopo la prima parte di riabilitazione svolta in Belgio, De Bruyne tornerà a Napoli tra una settimana per proseguire il suo recupero

