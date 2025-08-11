Napoli, niente Grealish: rispunta l'idea Elmas per la fascia

Il Napoli sta riflettendo sulla possibilità di un ritorno al Maradona per l'eclettico centrocampista offensivo macedone che nell'ultima stagione si è diviso tra Lipsia e Torino totalizzando quattro gol e un assist. Protagonista da "dodicesimo uomo" di Spalletti in occasione del terzo scudetto, risultando spesso decisivo subentrando dalla panchina, Elmas è già stato vicino a un ritorno al Napoli lo scorso gennaio quando però non trovò le condizioni giuste. Ora, viste le difficoltà del club a chiudere per gli obiettivi primari, il classe 1999, a sua volta non vicino a un accordo per il rientro al Torino, è un profilo da tenere in considerazione.