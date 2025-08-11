Logo SportMediaset
napoli
IL RITORNO

Napoli, niente Grealish: rispunta l'idea Elmas per la fascia

Il macedone classe 1999 non sta trovando l'accordo con il Torino e resta un'idea per il club campano con il quale ha già vinto uno scudetto

11 Ago 2025 - 19:45
© Getty Images

© Getty Images

A due settimane dall'inizio del campionato la rivoluzione di mercato del Napoli non è ancora completata. Tante le pedine nuove a disposizione di Antonio Conte, chieste a gran voce per allargare la rosa in vista dei numerosi impegni stagionali, ma non tutte le caselle sono state riempite. Una riguarda l'esterno d'attacco che, dopo tanti nomi presi in considerazione, resta ancora più vacante dopo la cessione di Raspadori all'Atletico Madrid. Dopo Ndoye al Nottingham Forrest, Grealish all'Everton e le poche certezze date da Federico Chiesa, il nome giusto per Conte potrebbe essere un cavallo di ritorno: Eljif Elmas.

Il Napoli sta riflettendo sulla possibilità di un ritorno al Maradona per l'eclettico centrocampista offensivo macedone che nell'ultima stagione si è diviso tra Lipsia e Torino totalizzando quattro gol e un assist. Protagonista da "dodicesimo uomo" di Spalletti in occasione del terzo scudetto, risultando spesso decisivo subentrando dalla panchina, Elmas è già stato vicino a un ritorno al Napoli lo scorso gennaio quando però non trovò le condizioni giuste. Ora, viste le difficoltà del club a chiudere per gli obiettivi primari, il classe 1999, a sua volta non vicino a un accordo per il rientro al Torino, è un profilo da tenere in considerazione.

eljif elmas
napoli

