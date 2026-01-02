Logo SportMediaset

manovre a centrocampo

Napoli, chi è Quinten Timber: il "jolly" totale da 21 gol che piace anche alla Juventus

Classe 2001, scuola Ajax e perno dell'Olanda: chi è Quinten Timber. Ma è un affare da estate, più che da gennaio

02 Gen 2026 - 11:42

Dall'Olanda torna a rimbalzare il nome di Quinten Timber per il Napoli, profilo che era già stato proposto a novembre e che è stato accostato pure alla Juventus, visto che entrambe sono in cerca di un centrocampista a gennaio. Venticinque anni, al Feyenoord dal 2022, andrà in scadenza a fine stagione e questo, paradossalmente, lo rende meno appetibile per il mercato di riparazione sia per il Napoli che per la Juve, per motivazioni diverse.

Chi è Quinten Timber: il profilo

 Classe 2001, olandese, Timber è il prototipo del centrocampista moderno. Cresciuto nell'Ajax, è esploso definitivamente con la maglia del Feyenoord, che lo ha prelevato dall'Utrecht nel 2022 per 8,5 milioni. Il duttile Timber è un vero "jolly": nasce centrale, ma la sua tecnica e la capacità di gestire il possesso gli permettono di giocare in ogni zona della mediana, alzando il raggio d'azione fino alla trequarti.

I numeri: un "incursore" da 20 gol

 In quattro stagioni al Feyenoord ha messo a referto 123 presenze, 21 gol e 16 assist, vincendo campionato, coppa nazionale e supercoppa olandese. Nel marzo 2024 l'esordio con l'Olanda, con cui sin qui ha messo insieme 8 presenze e un gol.

L'occasione che si scontra col mercato

 Come dicevamo Timber va in scadenza il 30 giugno 2026, dunque è difficile che il Napoli provi a prelevarlo ora, anche a una cifra "simbolica, dovendo operare a saldo zero e quindi dovendo far uscire appositamente qualcuno. Allo stesso tempo la Juve sembra più che altro concentrata su profili più vicini a un regista e più pronti a livello di esperienza nei top 5 campionati europei. Ecco perché magari Timber arriverà in Serie A, ma sembra più un'occasione da prossimo mercato estivo.  

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

