Napoli, chi è Quinten Timber: il "jolly" totale da 21 gol che piace anche alla Juventus

Dall'Olanda torna a rimbalzare il nome di Quinten Timber per il Napoli, profilo che era già stato proposto a novembre e che è stato accostato pure alla Juventus, visto che entrambe sono in cerca di un centrocampista a gennaio. Venticinque anni, al Feyenoord dal 2022, andrà in scadenza a fine stagione e questo, paradossalmente, lo rende meno appetibile per il mercato di riparazione sia per il Napoli che per la Juve, per motivazioni diverse.