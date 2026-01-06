Logo SportMediaset

dalla germania

Napoli, ostacolo Barcellona per Goretzka: l'offerta azzurra è in stand-by. Flick "chiama" il pupillo

Il centrocampista del Bayern si svincola a giugno e ha una proposta del Napoli ma è tentato dal Barcellona del suo ex tecnico

06 Gen 2026 - 10:25

Il sogno di mercato del Napoli rischia di infrangersi contro il muro del "Barça", in quello che rischia di essere un brutto replay di quanto accaduto all'Inter per Cancelo. Il club azzurro si è mosso con decisione su Leon Goretzka, in scadenza di contratto a fine stagione con il Bayern Monaco e deciso a non rinnovare, ma ora deve fare i conti con una concorrenza spietata e, soprattutto, sentimentale.

L'offerta del Napoli e la frenata

 Secondo quanto riportato da Sky Germania, il Napoli ha già presentato una proposta contrattuale concreta e importante al centrocampista tedesco. Tuttavia, Goretzka ha messo tutto in stand-by, congelando sia l'offerta partenopea che quelle arrivate dalla Premier League. Il motivo ha un nome e un cognome: Hansi Flick. Il giocatore ha dato priorità assoluta al trasferimento in Liga per riabbracciare il tecnico con cui ha condiviso i successi al Bayern. Tra i due c'è un rapporto di stima profonda e Goretzka aspetterà fino all'ultimo una mossa dei catalani.

Le speranze azzurre

 Il Napoli può ancora sperare? Sì, perché al momento il Barcellona ha altre priorità (difensore mancino, esterno sinistro e post-Lewandowski) e non considera urgente l'innesto di un mediano. L'operazione Goretzka a parametro zero diventerebbe realtà per i blaugrana solo in caso di un'uscita a centrocampo (si valuta la cessione di Marc Casadó). Se il Barça non dovesse affondare il colpo, il Napoli resterebbe in pole position per uno dei colpi più prestigiosi dell'estate 2026.

