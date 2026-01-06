Napoli, ostacolo Barcellona per Goretzka: l'offerta azzurra è in stand-by. Flick "chiama" il pupillo

Secondo quanto riportato da Sky Germania, il Napoli ha già presentato una proposta contrattuale concreta e importante al centrocampista tedesco. Tuttavia, Goretzka ha messo tutto in stand-by, congelando sia l'offerta partenopea che quelle arrivate dalla Premier League. Il motivo ha un nome e un cognome: Hansi Flick. Il giocatore ha dato priorità assoluta al trasferimento in Liga per riabbracciare il tecnico con cui ha condiviso i successi al Bayern. Tra i due c'è un rapporto di stima profonda e Goretzka aspetterà fino all'ultimo una mossa dei catalani.