Napoli, Lucca ai saluti: per l'attacco torna di moda Sterling

Il mercato dei campioni d'Italia, però, dovrà essere fatto a saldo zero: prima di acquistare, bisogna cedere e una strategia ben pianificata è più che mai necessaria. Oltre al centrocampo, un reparto che dovrà essere ritoccato è l'attacco. Con Lukaku ancora ai box e Lucca ben al di sotto le aspettative, il solo Hojlund non basta. Proprio l'ex Udinese è l'indiziato numero uno a lasciare Napoli nel corso di questa sessione per lasciare spazio a un altro profilo: il classe 2000 piace molto all'estero, soprattutto al Benfica di Mourinho e, nelle ultime ore, anche al Nottingham Forest. Al momento la trattativa con i portoghesi è bloccata dal nodo della formula, visto che Manna vorrebbe confezionare un'operazione da 30 milioni di euro, giudicati troppi dalle Aquile.