Mercato
napoli
Manovre azzurre

Napoli, Lucca ai saluti: per l'attacco torna di moda Sterling

L'ex Udinese piace molto al Benfica e al Nottingham Forest. L'inglese, invece, è fuori rosa al Chelsea 

09 Gen 2026 - 10:28

Sono giorni caldissimi in casa Napoli. Sul campo, Antonio Conte e i suoi stanno preparando il match scudetto di San Siro contro l'Inter mentre in società il ds Manna è al lavoro per consegnargli i rinforzi richiesti. 

Il mercato dei campioni d'Italia, però, dovrà essere fatto a saldo zero: prima di acquistare, bisogna cedere e una strategia ben pianificata è più che mai necessaria. Oltre al centrocampo, un reparto che dovrà essere ritoccato è l'attacco. Con Lukaku ancora ai box e Lucca ben al di sotto le aspettative, il solo Hojlund non basta. Proprio l'ex Udinese è l'indiziato numero uno a lasciare Napoli nel corso di questa sessione per lasciare spazio a un altro profilo: il classe 2000 piace molto all'estero, soprattutto al Benfica di Mourinho e, nelle ultime ore, anche al Nottingham Forest. Al momento la trattativa con i portoghesi è bloccata dal nodo della formula, visto che Manna vorrebbe confezionare un'operazione da 30 milioni di euro, giudicati troppi dalle Aquile. 

Sul fronte delle entrate, invece, il Napoli sta valutando tre attaccanti. Due sono quelli della Roma: Dovbyk è stato offerto dai suoi agenti al club di De Laurentiis, ma l'infortunio rimediato a Lecce potrebbe cambiare non poco le carte in tavola. In casa giallorossa l'alternativa è Ferguson. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Raheem Sterling. Il classe '94 era già stato sondato in estate ma ora che è fuori rosa al Chelsea desidera risolvere il proprio contratto al più presto. 

L'inglese non gioca una partita ufficiale dal maggio 2025, quando ancora vestiva la maglia dell'Arsenal. In carriera Sterling ha collezionato più di 180 gol e Napoli potrebbe essere un'ottima piazza per rilanciarsi. 

13:16
Atalanta, ufficiale la cessione di Brescianini alla Fiorentina
13:00
Inter, sondaggio del Paris FC per Asllani
12:05
Atalanta, decolla l'operazione Lookman-Fenerbahce: incontro settimana prossima
11:41
Verona, ufficiale l'arrivo del giovane portiere Borghi dal Corinthians
11:31
Juve, tesoretto dal Brasile: 20 milioni da Arthur e Kaio Jorge