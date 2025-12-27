Napoli, rivoluzione a saldo zero: 5 cessioni per accontentare Conte. C'è il caso Lucca, Lukaku giura fedeltà

Napoli, la Supercoppa in vetrina: trofeo esposto a San Domenico Maggiore
Napoli a saldo zero: cinque in uscita per finanziare il mercato. Lukaku rifiuta ancora l'Arabia per restare con Conte
La necessità del saldo zero per operare nel mercato di gennaio potrebbe portare a una mini-rivoluzione in casa Napoli: sono cinque i giocatori in uscita per finanziare gli acquisti che Antonio Conte chiede per mantenere la competitività ai massimi livelli dopo la vittoria nella Supercoppa Italiana. A questa lista non si aggiungerà però Romelu Lukaku che ha detto, ancora una volta, no alle lusinghe dell'Arabia Saudita e anzi non vede l'ora di rientrare in campo con la maglia azzurra.
Chiaramente il piano del ds Manna è di valutare la cessione di quei giocatori che, per un motivo o l'altro, non riescono a trovare posto nelle rotazioni di Conte. Tra questi giocoforza si possono inserire Mazzocchi (piace al Sassuolo), Vergara (obiettivo di Cagliari e Lecce) e Ambrosino. Nonostante l'investimento estivo di 9 milioni, anche Marianucci potrebbe partire, magari in direzione Torino visto che è richiesto da Baroni.
E poi c'è Lorenzo Lucca, che ha trovato poco spazio, e comunque non ha convinto, nonostante l'assenza di Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport la Juve ha chiesto informazioni su di lui, occhio pure al West Ham che ha appena dato Fullkrug al Milan. Chiaro che i 35 milioni, tra parte fissa e bonus, spesi per averlo dall'Udinese impongono riflessioni più profonde rispetto ai quattro nomi citati in precedenza. Un po' perché sarà difficile riottenere la stessa cifra solo cinque mesi dopo, un po' perché è comprensibile che, prima di privarsi di quella che alla fine è la sua riserva, Conte voglia prima riavere Lukaku al top della forma.
A proposito di Lukaku, il Mattino segnala come il belga abbia ancora una volta detto no alle tentazioni arabe, che già in estate avevano provato a convincerlo a lasciare Napoli in cambio di un bel po' di soldoni. Ma Big Rom ha in mente solo di tornare in campo con la maglia azzurra e dare tutto per il suo mentore Conte. Per la Saudi Pro League, eventualmente, ci sarà tempo.
