Napoli, rivoluzione a saldo zero: 5 cessioni per accontentare Conte. C'è il caso Lucca, Lukaku giura fedeltà

E poi c'è Lorenzo Lucca, che ha trovato poco spazio, e comunque non ha convinto, nonostante l'assenza di Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport la Juve ha chiesto informazioni su di lui, occhio pure al West Ham che ha appena dato Fullkrug al Milan. Chiaro che i 35 milioni, tra parte fissa e bonus, spesi per averlo dall'Udinese impongono riflessioni più profonde rispetto ai quattro nomi citati in precedenza. Un po' perché sarà difficile riottenere la stessa cifra solo cinque mesi dopo, un po' perché è comprensibile che, prima di privarsi di quella che alla fine è la sua riserva, Conte voglia prima riavere Lukaku al top della forma.